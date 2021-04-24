Всемирная Ассоциация казахов и Всемирный конгресс татар подписали меморандум о сотрудничестве

Еще одним шагом укрепления братской дружбы между казахским и татарским народами стало подписание меморандума о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Всемирная Ассоциация казахов» и Международным Союзом «Всемирный конгресс татар». Об этом передает МИА «Казинформ».

Стороны убеждены, что сотрудничество остается важным фактором взаимопонимания и доверия между народами, утверждения общечеловеческих ценностей, будут и впредь способствовать развитию контактов в области культуры, образования и просвещения, спорта, а также по линии общественных организаций, включая молодежные, творческие союзы, ассоциации и фонды. Меморандум был подписан первым заместителем председателя Всемирной Ассоциации казахов Заутбеком Турисбековым и председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

«Все это является результатом политики, основы которой 30 лет назад заложил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Председатель Президиума Всемирной Ассоциации казахов Нурсултан Назарбаев. Отрадно и то, что подписание данного документа состоялось после визита в г. Нур-Султан Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и высокой оценки экономическому сотрудничеству, данного Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Наши братские народы связывают не только единая религия, традиции и родственные языки, но и многовековая дружба, которая с каждым годом становится только крепче. Отметим и то, что в этом году были также подписаны соглашения между Атырауским университетом имени Халела Досмухамедова и Казанским (Приволжским) Федеральным университетом, Общественным фондом «Шапагат» и Духовным управлением мусульман Татарстана, что продолжает расширять грани сотрудничества между нашими народами. Кроме того, в различных регионах страны продолжается реализация и других совместных проектов», – прокомментировал событие руководитель Казахстанского конгресса татар и башкир, заместитель председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Тауфик Каримов.

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