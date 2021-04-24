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Программа празднования 135-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая

Программа празднования 135-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, Анонс, 24.04.2021 0 1

Торжества в Казани начнутся с возложения цветов памятнику Габдуллы Тукая. В 12.00 широкую культурную программу откроет литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Тукая 74), здесь – на уличной сцене  пройдет поэтический и музыкальный праздник под названием “Ядкәрләрдә – Тукай рухы”.

С 14.00 до 16.00 у памятника Габдуллы Тукая по улице Театральной пройдет традиционный праздник поэзии. Казанцев и гостей столицы ожидает выступления известных поэтов и писателей, общественных деятелей.

Ежегодная акция “Мин татарча сөйләшәм” состоится  на главной пешеходной улице столицы Татарстана. Акция с с исполнителями современной татарской музыки, представителями творческой молодежи  пройдёт с 15.00 до 20.00 рядом с пересечением улиц Баумана и Университетской. Кроме того, в рамках мероприятия запланирован запуск интернет-конкурса Ялкын, подведение итогов квеста “Татар-дозор”,  вручение ироничной антипремии “Тяжело с татарским”, онлайн-эфир при участии активистов татарской культуры и науки.

В 18.00 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля с участием Президента Республики Татарстан, представителей органов государственной и муниципальной власти, известных деятелей культуры и представителей творческих союзов Республики Татарстан состоится вручение премий имени Габдуллы Тукая 2021 года. После вручения премии предусмотрен показ популярного мюзикла “Алтын Казан”.

Кроме того, 26 апреля в течение всего дня на площадке перед театром Кариева будет работать фотозона, посвященная Тукаю. Вечером того же дня в театре будет показан спектакль «Печән базары» («Сенной базар») (начало в 18:30). Он основан на ключевых эпизодах биографии поэта и произведениях, занимающих центральное место в его творчестве.

В национальной художественной галереи  «Хазине» ГМИИ РТ  будет работать выставка «Я новым солнцем буду…». Выставка показывает наиболее известные фотопортреты Габдуллы Тукая с историями их создания.

mincult.tatarstan.ru

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