В Петербурге состоялся вечер татарской поэзии, посвящённый 135-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая

С возложения цветов к памятнику великого татарского поэта Г. Тукая на Петроградской стороне стартовали мероприятия, посвящённые 135-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая и 25-летию создания Постоянного представительства Республики Татарстан.

К памятнику поэта возложили цветы народный поэт Республики Татарстан, лауреат Тукаевской и Джалиловской премии Разиль Валеев и заслуженный артист России, народный артист Татарстана Мирсаит Сунгатуллин.

Далее гости направились на торжественный вечер татарской поэзии, где при входе их встретила выставка картин петербургских татарских художников, посвященная Тукаю.

С самого начала торжественного вечера зрители увидели настоящий калейдоскоп народного творчества. Концертная программа включала выступление звезды советской и российской эстрады, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Татарстана Альберта Асадуллина, татарских фольклорных ансамблей региона «Файда», «Мирас» и «Акчарлак», чтение стихов поэта.

Один из самых ярких представителей современной классической эстрады, оперный певец, актер, заслуженный артист Татарстана Альберт Джалилов презентовал свою новую песню «Татарин», которая никого не оставила равнодушным.

Незабываемым это вечер сделали выступления гостей из Татарстана.

Татарский писатель, известный общественный и политический деятель, народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Г.Тукая, лауреат премии Мусы Джалиля Разиль Валеев наполнил зал теплотой, простотой и задушевностью стихотворений. Собравшиеся гости отметили особую мелодичность его стихов, которая помогала забыться и погрузится в состояние счастья и покоя.

Песни в исполнении народного певца, заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Мирсаита Сунгатуллина вывели прекрасную атмосферу торжественного мероприятия на совершенно новый уровень. Он вкладывает много усилий в возрождение национального музыкального наследия народа, находит и обрабатывает настоящие жемчужины народного творчества, в большинстве своем уже забытые, и возвращает их зрителям.

От Администрации Санкт-Петербурга с приветственным словом к гостям мероприятия обратился заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков и директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Валерий Николаев.

В завершение вечера, Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел награждение активистов татарской общественности Государственными наградами Республики Татарстан.

Праздник получился тёплым и очень душевным. Все выступающие отметили, что чувствуют постоянную поддержку со стороны Республики Татарстан, помнят историческую родину и гордятся успехами нашего региона.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области