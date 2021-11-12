Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Иркутской области Андреем Бунёвым

Сегодня, 12 ноября, в г. Иркутске состоялась рабочая встреча заместителя Губернатора Иркутской области Андрея Бунёва с руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым.

На встрече также присутствовали заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Елена Терпугова и председатель Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр» Рамис Султанов.

Данис Шакиров сообщил, что накануне уже состоялась встреча с татарской общественностью Иркутской области. Вчера руководитель Исполкома ВКТ посетил Пивоварихинский мемориальный комплекс, где планируется открытие памятника репрессированным татарам.