tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Иркутской области Андреем Бунёвым
Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Иркутской области Андреем Бунёвым

Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Иркутской области Андреем Бунёвым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.11.2021 0 6

Сегодня, 12 ноября, в г. Иркутске состоялась рабочая встреча заместителя Губернатора Иркутской области Андрея Бунёва с руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым.

На встрече также присутствовали заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Елена Терпугова и председатель Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр» Рамис Султанов.

Данис Шакиров сообщил, что накануне уже состоялась встреча с татарской общественностью Иркутской области. Вчера руководитель Исполкома ВКТ посетил Пивоварихинский мемориальный комплекс, где планируется открытие памятника репрессированным татарам.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.