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В школе № 52 города Тюмени дети изучают татарский язык

В школе № 52 города Тюмени дети изучают татарский язык

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.11.2021 0 1

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе поездки в Тюменскую область ознакомился со средней общеобразовательной школой № 52 микрорайона Казарово г.Тюмени.

Школа открыла свои двери 1 сентября 2020 года. Она оснащена современным оборудованием. Здесь обучается 1600 детей. Большинство учащихся – татары. Уроки татарского языка проводятся два раза в неделю, начиная со 2 класса.

Василь Шайхразиев осмотрел здание школы, ознакомился с методами преподавания в ходе общения с учителями татарского языка. В школе № 52  организуют множество различных мероприятий совместно с Центром татарской культуры города Тюмени. Это и праздник “Сюмбеля”, конкурс ” Җәлил укулары”, акция ” Мин татарча сөйләшәм”, научно-практические конференции, семинары для учителей татарского языка, олимпиады по татарскому языку. и т.д.

 

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