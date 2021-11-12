В КДК им.Ленина покажут документальный фильм «Между семью островами»

17 ноября в КДК им.Ленина состоится премьерный показ нового документального фильма татарстанского режиссера Алмаза Нургалиева «Между семью островами». Он посвящен селу Семиострово (Өшәр) в Актанышском районе и его единственному жителю, который не покинул родной дом, несмотря на угрозу затопления.

Съемки картины начались в 2018 году. События фильма разворачиваются в 60-е годы XX века, когда начинается строительство Нижнекамской гидроэлектростанции. По плану 173 тыс. га земель Татарстана, Башкортостана и Пермской области должны были погрузиться под воду, в том числе деревня Семиозерово. В 1976 году местные жители уезжают, но один человек остается. Впоследствии деревню так и не затапливает, а мужчина продолжает в ней жить. Возрастное ограничение фильма 12+.

«Между семью островами» уже стал победителем XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» (международный конкурс) и XVIII Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» (спецприз «За универсальность на локальные контексты»). Проект представлен в каталоге межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), реализация которой осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.

Показ начнется в 19:00. Автор и съемочная группа представят свой фильм зрителю и ответят на интересующие вопросы. Показ пройдет в рамках цикла творческих встреч и премьер в Казани Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».

Вход в КДК им.Ленина осуществляется по QR-коду. Количество мест ограничено, так как в соответствии с требованиями Роспотребнадзора зал будет заполнен не более чем наполовину, сообщают организаторы.

kzn.ru