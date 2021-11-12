В Нурлате прошел мастер-класс по обучению ораторскому искусству на татарском языке

Масштабный проект, приуроченный Году родных языков и народного единства в Татарстане, уникальный опыт не только в республике, но и в России. Он реализуется по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова Комиссией по вопросам сохранения и развития татарского языка и Министерством культуры РТ. Нурлат стал 32-й точкой образовательного десанта.

Руководители разных рангов, главы сельских поселений, учителя татарского языка и другие в рамках мастер-класса обучались азам публичного выступления: правильно составлять доклад, удерживать внимание аудитории, держаться перед слушателями. К слову, практические упражнения по снятию напряжения и стресса вместе с преподавателями кафедры театрального творчества Азатом Зариповым и Раушаном Шариповым выполнял весь зал.

«Если бы такие мастер-классы для руководителей проводились в начале их профессиональной карьеры, конечно, пользы было бы очень много, – поделилась глава Бикуловского сельского поселения Рамиля Ахметшина. Ее стаж руководителя – 15 лет. – Наш район многонациональный, и для того, чтобы все могли понять друг друга, в основном, общаемся на русском, из-за чего со временем особенно литературные татарские слова уходят из нашего употребления. Нынче, к сожалению, только малое количество руководителей могут донести аудитории свои мысли на татарском языке. Это требует большого мастерства. Сегодня мы, пусть и в небольшом количестве, но получили основные правила публичного выступления. Лично мне была полезна информация о структуре доклада».

Обучение проходило в два этапа. После теоретической части нурлатцы разделились на подгруппы и под руководством специалистов по сценической речи Ильсияр Шигаповой и Земфиры Ибятовой в игровой форме выполняли практические задания на формирование дикции, культуры речи, правильного дыхания и др.

«Участники моего мастер-класса очень серьезно отнеслись к заданиям, старались выполнять все четко. По сравнению с представителями других районов, голосовые упражнения схватывали быстро, повторяли правильно. Аудитория была очень доброжелательна, позитивна, каждый из участников в конце урока решил усовершенствовать свои навыки на татарском языке. Это меня особенно порадовало», – поделилась Земфира Ибятова.

В мастер-классе принял участие и заместитель главы района Линар Маняпов. Он от имени главы района поблагодарил преподавателей института культуры за полезные знания.

«Нам сегодня не хватает общения и практики выступления на татарском языке. Это зависит, прежде всего, от нас самих: мы не разговариваем на родном языке в семье с детьми, на работе основная документация и деятельность ведется на русском языке, – сказал он. – Представители института культуры показали нам всю красоту родного языка, дали навыки ораторского искусства, правильной речи. Проект очень важен с точки зрения сохранения и развития татарского языка».

Встреча символично закончилась исполнением песни «Туган тел» под аккомпанемент заслуженного артиста РТ Альфиса Галиуллина.

Гузель Садыкова

nurlat-tat.ru