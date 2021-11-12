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Василь Шайхразиев принял участие в пятничном намазе в исторической мечети деревни Ембаево

Василь Шайхразиев принял участие в пятничном намазе в исторической мечети деревни Ембаево

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.11.2021 0 3

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе поездки в Тюменскую область посетил село Ембаево, где ознакомился с сельским музеем и принял участие в пятничном намазе в исторической мечети деревни Ембаево.

Расположенное на левом берегу Туры село Ембаево имеет богатую, уходящую далеко в глубину веков историю. Обосновали село татары, позже к ним поселились бухарцы. Из поколения в поколение передавалась молва, что это поселение и татары и бухарцы называли Малчын (Малцын).

Исламский комплекс мечети и медресе был построен татарским купцом Нигматуллой Кармышаковым-Сейдуковым в 1884–1888 гг. полностью на свои средства. Он открыл и за свой счёт финансировал «Магометанское духовное училище», оплачивая как проживание шакирдов, так и работу учителей. После Октябрьской Революции 1917 г. «Магометанское духовное училище» было переименовано в Учительскую семинарию имени Нигматуллы Кармышакова-Сейдукова.

Ембаевский сельский музей был открыт 1994 году. Музей расположен в здании бывшего Магометанского духовного училища конца XIX века. В фондах музея хранятся коллекции прикладного искусства, этнографии, культовых предметов, живописи и скульптуры, нумизматики, а также редкие и уникальные предметы, отражающие историю и культуру татарского народа и имеющие историческую и духовную ценность. Прежде всего, это рукопись “Мэсалэ” нач. XIX века, учебники на арабском языке, метрические книги с. Ембаево нач. XX века, национальная одежда (головные уборы, обувь).

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