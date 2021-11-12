ВИДЕО: В селе Муллаши Тюменской области представили фольклорную композицию “Нерге туй”

В селе Муллаши Тюменской области состоялось мероприятие “Нерге туй”, которое согрело сердца гостей и односельчан своей теплой атмосферой. Здесь фольклорный ансамбль “Пышны” представил гостям самобытные танцы сибирских татар, напомнил древние обряды. “Нерге туй” – так называют небольшой деревенский праздник, который сопровождается исполнением народных песен, игрой на музыкальных инструментах и задорными танцами.

В селе, расположенном на берегу реки Пышмы, представители фольклорного ансамбля являются не только хранителями древних традиций, но и талантливыми артистами. Они подготовили для гостей театрализованное представление “Нерге туй”, которое никого не оставило равнодушным.

В мероприятии принял участие заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

– Возможность приехать в разные регионы страны и встретиться со своими соотечественниками, вместе спеть татарские песни – настоящее счастье нашего

народа. Мы очень благодарны вам за вашу искренность, доброту и гостеприимность. Также надеемся, что увидим ваши прекрасные выступления в Казани, – подчеркнул председатель Национального Совета. Также здесь отметили, что коллективу ансамбля “Пышны” будут подарены татарские национальные костюмы.

Самобытный танец, который исполняют татары, живущие здесь, называется “төйдереп бию”. В фольклорной композиции артисты представили старинные обычаи. Народные танцы, в каждом движении которых чувствуется вдохновение, искренние песни и родные звуки гармони, радостные лица, всегда молодые и пылающие энергией жизни сердца мастеров – все это поразило гостей встречи. Фольклорный ансамбль “Пышны” – это очаг процветания татарской культуры в далекой Тюменской области.