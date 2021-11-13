Театр Камала представит в Москве спектакль «Я не вернусь»

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала 7 декабря 2021 года на сцене Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова представит спектакль «Я не вернусь» («Хуш авылым»).

Постановка режиссера Айдара Заббарова вошла в программу V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры – 2021».

Основой для спектакля стали фрагменты из интервью с жителями маленьких татарских деревень. Режиссер сам собирал их вместе с журналисткой Гульчачак Шайхутдиновой. Из историй множества людей и их семей сложилась постановка, действие которой разворачивается в деревенском клубе. Герои рассказывают о своей жизни, размышляют о татарской культуре, поют и танцуют под мелодии гармони.

Айдар Заббаров: «Я, как и многие из моего поколения, проводил каникулы в деревне, где жили мои бабушка и дедушка. И вот однажды, когда бабушки с дедушкой уже не было на свете, а я стал взрослым и приехал в наш деревенский дом, то вдруг в какой-то момент меня осенило: скоро этой деревни не станет, она просто исчезнет. И накатила тогда на меня невыносимая тоска, которая, как у Чехова, «кажется, весь свет залила». И тогда в тот вечер я думал о том, что вот жили люди, строили свое будущее, и здесь кипела жизнь. И раньше здесь было радостно. А теперь — тоска…

Мы посетили более 20 малонаселенных «угасающих» деревень и взяли порядка 50-60 интервью. Истории получились очень разные. Нам встречались и люди, которые охотно делились своими историями, и те, кто категорически запретил даже использовать их рассказы. А все вместе эти истории о прошлом и настоящем татарской деревни рождают очень интересный контекст, который в свою очередь помогает находить ответы на важные вопросы не только сегодняшнего дня, но, возможно, и будущего…

В нашем спектакле неминуемо прозвучат размышления о татарах, родном языке, о родине, наших корнях, о нашем прошлом, настоящем и будущем… Каким оно будет, если лишить нас татарской деревни — места силы, свободы и жажды жизни?!».

Фестиваль “Уроки режиссуры” устроен по принципу биеннале: в нечётные годы в конкурсе участвуют молодые режиссёры и судят их опытные мастера, а в чётные – мэтров оценивает новое поколение режиссуры.

В конкурсной программе V фестиваля – спектакли молодых. Свои работы представят также режиссеры из Санкт-Петербурга, Пскова, Петрозаводска, Новосибирска, Владимира и Москвы.

Билеты на спектакль можно приобрести по ссылке.

tatmsk.tatarstan.ru