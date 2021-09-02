tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров встретился с Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан Розалиной Шагеевой
Данис Шакиров встретился с Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан Розалиной Шагеевой

Данис Шакиров встретился с Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан Розалиной Шагеевой

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.09.2021 0 3

Сегодня, Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан Розалиной Шагеевой. Также на встрече присутствовал Заслуженный архитектор Татарстана Валерий Хамитов.

Розалина Шагеева и Валерий Хамитов выступили с предложением создания мемориального комплекса на территории озера Средний Кабан. Само озеро имеет большую историческую и природную ценность. По словам Розалины Гумеровны, много веков назад здесь располагались летние резиденции ханов, это место, где зарождалась Казань. Валерий Хамитов отметил, что подобный комплекс имеет шансы стать популярным среди туристов.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.