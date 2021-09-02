Сегодня, Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан Розалиной Шагеевой. Также на встрече присутствовал Заслуженный архитектор Татарстана Валерий Хамитов.

Розалина Шагеева и Валерий Хамитов выступили с предложением создания мемориального комплекса на территории озера Средний Кабан. Само озеро имеет большую историческую и природную ценность. По словам Розалины Гумеровны, много веков назад здесь располагались летние резиденции ханов, это место, где зарождалась Казань. Валерий Хамитов отметил, что подобный комплекс имеет шансы стать популярным среди туристов.