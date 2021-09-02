Театр кукол «Экият» открывает новый сезон: зрителей ожидают семь премьер

11 сентября в Татарском Государственном театре кукол «Экият» состоится торжественное открытие 88го театрального сезона. Сезон начнется показам одним из лучших постановок из репертуара театра, спектаклями «Маугли» и на татарском языке «Кәтүкнең сихри төшләре» (Волшебные сны Мышонка).

В программе мероприятия: театрализованное представление с участием артистов в образах любимых детьми сказочных персонажей, танцы, необычные конкурсы и викторины для зрителей.

Всего в новом сезоне зрителей ожидают семь премьер, среди которых: «Страна Чудес Алисы», «Приключения Барона Мюнхгаузена», на татарском языке «Мырау батыр» по произведению Н.Исанбета и другие. Планируется также проведение III кукольной лаборатории «Экият-lab».

Впереди у театра – участие в фестивалях «Белгородская забава» (Белгород), Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» (Чебоксары).

В ноябре планируется обменные гастроли с Хабаровским театром кукол, также в Казань приедет с гастролями «Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара» г.Кемерово.

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