tatruen
Главная / Новости / Татарские краеведы приняли участие в работе круглого стола в городе Стерлитамак
Татарские краеведы приняли участие в работе круглого стола в городе Стерлитамак

Татарские краеведы приняли участие в работе круглого стола в городе Стерлитамак

в Новости, Слайдер, Форум татарских краеведов, Соотечественники, 02.09.2021 0 3

24 августа с.г. в здании Историко-краеведческого музея города Стерлитамак Республики Башкортостан прошел круглый стол на тему «Роль музеев и библиотек в краеведческой работе», в котором приняли участие председатель общества краеведов города и директор музея Стерлитамак Роганов Константин Викторович, начальник отдела культуры г. Стерлитамак Зиннатуллин Зуфар Садгетдинович, председатель Исполкома общества татарских краеведов Республики Башкортостан Масагутов Руслан Фанисович, активный и почетный краевед-исследователь Сафин Мударис Харисович, журналист газеты «Стерлитамакский рабочий», почетный краевед Республики Башкортостан Юмагузин Фаяз Фуатович, заведующие библиотек и другие.

На мероприятии обсуждались задачи и перспективы городского краеведения, проблемы в подготовке и издания книг. Руслан Масагутов провел презентацию второго издания книги «Татары Уфимского уезда» – фундаментального труда краеведов и ученых. В ходе обсуждения книги выяснилось, что история самого города Стерлитамак оказалась глубже официальной даты основания. До постройки соляной пристани  в 1766 году, событию, к которому и приурочивают основание населенного пункта, на территории города существовала татарская деревня Стерлитамак, впоследствии давшая название и пристани и городу. Деревня Стерлитамак, образованная ясачными и служилыми татарами, зафиксирована в материалах Третьей ревизской сказки 1762 года.

Мударис Сафин на основе архивных материалов и письменных источников пришел к выводу, что основание Стерлитамака как татарской деревни относится к 1750 году, то есть на 16 лет раньше официальной датировки. Однако такая позиция наталкивается на игнорирование и упорно замалчивание представителями администрации города. 30 июня 2020 году в городе была установлена скульптура «основателю города» Савве Тетюшеву. По словам Масагутова РФ., «исходя из данных книги Татары Уфимского уезда, историю многих населенных пунктов  целесообразно пересмотреть».

Руслан Масагутов

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.