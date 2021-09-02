Татарские краеведы приняли участие в работе круглого стола в городе Стерлитамак

24 августа с.г. в здании Историко-краеведческого музея города Стерлитамак Республики Башкортостан прошел круглый стол на тему «Роль музеев и библиотек в краеведческой работе», в котором приняли участие председатель общества краеведов города и директор музея Стерлитамак Роганов Константин Викторович, начальник отдела культуры г. Стерлитамак Зиннатуллин Зуфар Садгетдинович, председатель Исполкома общества татарских краеведов Республики Башкортостан Масагутов Руслан Фанисович, активный и почетный краевед-исследователь Сафин Мударис Харисович, журналист газеты «Стерлитамакский рабочий», почетный краевед Республики Башкортостан Юмагузин Фаяз Фуатович, заведующие библиотек и другие.

На мероприятии обсуждались задачи и перспективы городского краеведения, проблемы в подготовке и издания книг. Руслан Масагутов провел презентацию второго издания книги «Татары Уфимского уезда» – фундаментального труда краеведов и ученых. В ходе обсуждения книги выяснилось, что история самого города Стерлитамак оказалась глубже официальной даты основания. До постройки соляной пристани в 1766 году, событию, к которому и приурочивают основание населенного пункта, на территории города существовала татарская деревня Стерлитамак, впоследствии давшая название и пристани и городу. Деревня Стерлитамак, образованная ясачными и служилыми татарами, зафиксирована в материалах Третьей ревизской сказки 1762 года.

Мударис Сафин на основе архивных материалов и письменных источников пришел к выводу, что основание Стерлитамака как татарской деревни относится к 1750 году, то есть на 16 лет раньше официальной датировки. Однако такая позиция наталкивается на игнорирование и упорно замалчивание представителями администрации города. 30 июня 2020 году в городе была установлена скульптура «основателю города» Савве Тетюшеву. По словам Масагутова РФ., «исходя из данных книги Татары Уфимского уезда, историю многих населенных пунктов целесообразно пересмотреть».

Руслан Масагутов