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Фильм про Чингиза Айтматова откроет Казанский фестиваль мусульманского кино

Фильм про Чингиза Айтматова откроет Казанский фестиваль мусульманского кино

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.09.2021 0 1

С 5 по 10 сентября в столице Татарстана пройдет XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Фильмом-открытием фестиваля станет фильм о классике русской, киргизской и мировой литературы, общественном деятеле Чингизе Айтматове. Документальная картина «Чингиз Айтматов – дни и века» рассказывает об Айтматове как о писателе. В фильме сестра писателя Роза Торекуловна рассказывает о татарских корнях писателя. По материнской линии Чингиз Айтматов является татарином и происходит из знатного татарского рода.

Своими воспоминаниями об Айтматове в фильме также делится первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В рамках фестиваля также состоится встреча с продюсером и режиссером фильма Григорием Нахапетовым. Международный казанский фестиваль мусульманского кино проходит в Казани с 2005 года.

Учредителями фестиваля являются министерство культуры Татарстана, мэрия Казани и Совет муфтиев РФ. В программу фестиваля отбираются фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к толерантности, миру и справедливости. Девиз форума – «Через диалог культур – к культуре диалога».

islamnews.ru

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