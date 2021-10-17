tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров выступил на конференции “Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации”. 
Данис Шакиров выступил на конференции “Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации”. 

Данис Шакиров выступил на конференции “Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации”. 

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.10.2021 0 2

17-19 октября в Москве проходит конференция регионального сотрудничества “Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации”.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал присутствующих от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Представителя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, а также выступил на данной конференции с докладом “Об опыте работы Республики Татарстан с соотечественниками”.

Руководитель ВКТ подарил “Дому русского зарубежья” книги “Татарский мир” и “Татарская национальная кухня”.

Также Данис Шакиров встретился с Министром Правительства Москвы, Руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.