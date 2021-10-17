Данис Шакиров выступил на конференции “Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации”.

17-19 октября в Москве проходит конференция регионального сотрудничества “Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации”.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал присутствующих от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Представителя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, а также выступил на данной конференции с докладом “Об опыте работы Республики Татарстан с соотечественниками”.

Руководитель ВКТ подарил “Дому русского зарубежья” книги “Татарский мир” и “Татарская национальная кухня”.

Также Данис Шакиров встретился с Министром Правительства Москвы, Руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым.