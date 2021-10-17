В суперфинал из нижнекамского зонального тура фестиваля «Наше время» прошли шесть команд

В Нижнекамске завершился зональный этап IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». За два дня 270 участников из районов Татарстана представили свои номера в трех категориях: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы».

«Труд – основа всего. Отрадно, что в нашей республике на предприятиях работает не только профессиональная, но и талантливая молодежь. Татарстан может быть спокоен за свое будущее, пока для его процветания трудятся такие люди», — считает и.о. главы исполкома и первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.

Всего за два дня на нижнекамской сцене в рамках фестиваля сменили друг друга 38 номеров. Жюри было отобрано шесть команд общекомандного зачета: ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Аммоний», ПАО «КАМАЗ», Отдела образования Мамадышского муниципального района, Исполнительного комитета Заинского муниципального района, Филиала АО «Татэнерго» — Набережночелнинской ТЭЦ. Теперь они встретятся с другими победителями зональных этапов на суперфинале в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма в Казани.

«Наверное, сегодня самая сложная задача была у жюри – отобрать жемчужины из россыпи талантов, которые были представлены за эти два дня. Хочу поблагодарить руководство предприятий, которое поддерживает творческие искания своих сотрудников», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев.

Впереди еще два отборочных тура, которые пройдут 22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске. Команды и участники, прошедшие отбор, встретятся 12–13 ноября на суперфинале фестиваля.

Имена победителей станут известны на Гала-концерте, который состоится 15 ноября в КРК «Пирамида».

tatar-inform.ru