Совет краеведов Свердловской области провел круглый стол в п.Октябрьский

15 октября прошел круглый стол навстречу Всероссийской переписи 2021 совместно с историками и краеведами из Казани

Совет краеведов Свердловской области совместно с администрацией поселка провели круглый стол в Доме культуры поселка Октябрьского Сысертского района.

Участников тепло встретил и поприветствовал Глава поселка Октябрьский Карамов Наркис Саматович.Во встрече участвовали представители местных учреждений образования и культуры, активисты, общественники.

Наркис Саматович отметил важность работы краеведов как на местах, так и централизованную поддержку, и как пример, работу татарских краеведов в области при поддержке Всероссийского Конгресса татар из Казани.

Напомнил о совместном плодотворном сотрудничестве районов двух регионов: Сысертского Свердловской области и Лаишевского Республики Татарстан.

Наркис Саматович подчеркнул важные аспекты знания истории места и страны в целом, поиска и работы с информацией, обратил внимание участников на сохранение памяти и важности приемственности поколений.

Так же им было отмечено, что 15 октября, начинается Всероссийская перепись населения, в которой каждый должен принять участие.

Слово было предоставлено гостям, выступили с докладами “Никто не забыт” о воинах Великой Отечественной Черепанов Михаил Валерьевич, Председатель Ассоциации “Клуб Воинской Славы” Республики Татарстан, и Газизьянова Сания Мансуровна, Председатель региональной общественной организации Республики Марий Эл “Общество татарских краеведов”.Было акцентировано внимание на работе и помощи в поиске воинов ВОВ, приведены примеры и зачитаны списки по уральскому краю. Михаил Валерьевич рассказал о подвиге Мусы Джалиля, поэта-литератора, Героя Советского Союза.

О значимости знания родного языка выступил Гариф Нурулла Гимаметдинович, кандидат исторических наук, директор краеведческого музея, г.Рыбно-Слободской район РТ.

От лица Совета татарских краеведов Свердловской области выступила Альфинур Ахунова, участник двух Всероссийских форумов краеведов страны, кратко рассказала о ближайших задачах.И в связи с этим обратилась к участникам для активного включения в работу по освещению материалов родного края, фамилии, как истории, так и современности.

Модератором встречи выступил руководитель делегации из Казани Бурханов Альберт Ахметжанович, ученый, историк, руководитель комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ. В своем докладе Альберт Ахметжанович отметил:

Изучение истории татарских населенных пунктов – общая задача ученых, краеведов, общественности и гос.структур.

Участники отметили и выступления других выступающих, внесших творческую составляющую в свои выступления.Таковыми были и Хамидуллина Разиля Минехановна, поэтесса, педагог, общественный деятель из г.Агрыз РТ; Хакимова Василя Харисовна, педагог-филолог, почетный работник общего образования РФ из г.Ижевск; Чурагулов Рамил Мутагирович заслуженный работник культуры, поэт-песенник из г.Уфа.

По завершении выступлений Бурхановым Альбертом были вручены благодарственные письма, в первую очередь, Карамову Наркису за инициативу в проведении мероприятия и его организацию.

Делегаты из Казани посетили местную мечеть.