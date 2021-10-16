tatruen
Главная / Новости / В новую мечеть в Искер провели отопление
В новую мечеть в Искер провели отопление

В новую мечеть в Искер провели отопление

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 16.10.2021 0 4

В историко-мемориальном комплексе “Искер” Тюменской области запустили тепло в Искерской новой Мечети.  Она построена на средства Дамира Тагировича Ибрагимова (автор и руководитель проекта Л.А.Шамсутдинова).

Монтаж электрической системы отопления проводился на безвозмездной основе силами ООО “Русмед” г. Казани (директор Буланкина М.Р.).

Выражаем слова благодарности лично Дамиру Ибрагимову, Рустему Усманову, Станиславу Буланкину и всем, кто оказывает содействие в строительстве комплекса “Искер”!

Луиза Шамсутдинова

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.