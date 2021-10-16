В новую мечеть в Искер провели отопление

В историко-мемориальном комплексе “Искер” Тюменской области запустили тепло в Искерской новой Мечети. Она построена на средства Дамира Тагировича Ибрагимова (автор и руководитель проекта Л.А.Шамсутдинова).

Монтаж электрической системы отопления проводился на безвозмездной основе силами ООО “Русмед” г. Казани (директор Буланкина М.Р.).

Выражаем слова благодарности лично Дамиру Ибрагимову, Рустему Усманову, Станиславу Буланкину и всем, кто оказывает содействие в строительстве комплекса “Искер”!

Луиза Шамсутдинова