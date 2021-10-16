Василь Шайхразиев ознакомил участников Конгресса российских соотечественников с социально-экономическим развитием Республики Татарстан

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принимает участие в VII Всероссийском конгрессе российских соотечественников, который проходит 15-16 октября в Москве.

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев – модератор секции “Роль соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов России с зарубежными странами”. В заседании принимают участие представители – соотечественники из Румынии, Италии, Белоруссии, Соединённых Штатов Америки и других стран.

Василь Шайхразиев в своем выступлении рассказал участникам об экономическом и социальном развитии Татарстана, сотрудничестве с зарубежными странами. Также ознакомил с основными мероприятиями Всемирного конгресса татар – это национальный праздник Сабантуй, форум татарской молодежи, конкурс “Татар кызы”, Всероссийские форумы и т.д.

В мероприятии также принимает участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. На заседании через ZOOM выступили татары, проживающие в Казахстане и Германии. Председатель Республиканского общественного правления “Конгресс татар и башкир в Казахстане” Тауфик Каримов рассказал о роли татар в укреплении сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном. В Казахстане проживает более 230 тысяч татар. При поддержке республики Татарской художественной школе в Семее было предоставлено помещение. Тауфик Каримов отметил, что восстанавливаются исторические места, связанные с великим поэтом Г. Тукаем. Он также рассказал о сотрудничестве со Всемирным конгрессом татар.

Представитель министерства промышленности и торговли Республики Татарстан в Германии Тагир Гатауллин также рассказал участникам заседания о сотрудничестве между Германией и Татарстаном. Он ознакомил присутствующих с деятельностью татарстанских фирм.