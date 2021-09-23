Делегатам Национального совета подготовили красочную программу в театре Камала

Делегатам Национального совета Всемирного конгресса татар подготовили богатую культурную программу. На сцене театра Камала развернулось театрализованное шоу, включающее отрывки из мероприятий, проводимых Всемирным конгрессом татар, такие как фестиваль “Уйнагыз, гармуннар!” – “Играй, гармонь!”, образовательная акция “Татарча диктант”, Международный литературный конкурс “Джалиловские чтения” и многое др.

Собравшихся в зале приветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.