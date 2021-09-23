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Делегатам Национального совета подготовили красочную программу в театре Камала

Делегатам Национального совета подготовили красочную программу в театре Камала

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 23.09.2021 0 6

Делегатам Национального совета Всемирного конгресса татар подготовили богатую культурную программу. На сцене театра Камала развернулось театрализованное шоу, включающее отрывки из мероприятий, проводимых Всемирным конгрессом татар, такие как фестиваль “Уйнагыз, гармуннар!” – “Играй, гармонь!”, образовательная акция “Татарча диктант”, Международный литературный конкурс “Джалиловские чтения” и многое др.

Собравшихся в зале приветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

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