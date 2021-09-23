Ринат Насыров считает, что причина разделения татар кроется в незнании истории

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания Национального совета в Казани.

“Глобализация оказывает значительное влияние на татар. Несмотря на то, что мы проводим много мероприятий, среди молодежи очень мало тех, кто с гордостью говорит “Я – татарин!”. В дни переписи нам необходимо усердно работать. Что касается разделения татар, то причиной этому является незнание истории”, – сказал представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области.

Он также сообщил, что в Тюмени создан Координационный совет. “Надо проявить единство. Количество татар должно увеличиться”, – резюмировал Насыров.