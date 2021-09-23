Альфред Давлетшин рассказал о деятельности татарских общественных объединений в Башкортостане

В рамках заседания Национального совета Всемирного конгресса татар представитель ВКТ в Башкортостане Альфред Давлетшин рассказал о деятельности татарских общественных объединений в соседней республике.

По его словам, сегодня в Башкортостане активно реализуются проекты Всемирного форума татарской молодежи, а также Форума татарских краеведов. “В этом году мы достойно провели Всемирную образовательную акцию “Татарча диктант”. В ней приняли участие многие образовательные учреждения республики и общественные организации. Оживилось и движение краеведов. Большое значение имеет выход книги “Татары Уфимского уезда”, которая знакомит со многими историческими фактами“, – сказал спикер.

Он также выступил с предложением об участии в конкурсе на соискание грантов. “Как религиозная организация, мы не можем участвовать в конкурсе. Мы издаем журнал, делаем передачи на родном языке. Хотелось бы, чтобы и религиозные организации имели возможность участвовать в конкурсе”, – отметил Альфред Давлетшин.