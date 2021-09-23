Василь Шайхразиев: “На предстоящую перепись населения мы возлагаем большие надежды”

Сегодня в торгово-развлекательном центре “Корстон” прошло заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. Открыл собрание заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Одной из первых тем, которую поднял председатель, стала грядущая Всероссийская перепись населения. “Данное мероприятие является крайне важным для татарского народа. На данную перепись мы возлагаем большие надежды”, – заявил Шайхразиев.

Стоит отметить, что в нынешнем году перепись будет вестись в двух форматах. Помимо традиционного формата, предусмотрено участие через сайт Госуслуг. Василь Шайхразиев рекомендовал участвовать в переписи Online.

Председатель Нацсовета ВКТ также дал оценку прошедшей в эти дни Всемирной образовательной акции “Татарча диктант”. “В этом году мы поставили себе цель – привлечь к ежегодной акции один миллион человек. На данный момент уже подведены подсчеты. Согласно статистике, в мероприятии приняли участие более одного миллиона человек. Это наши соотечественники, проживающие в 71 регионе России и 34 зарубежных странах”, – заявил Шайхразиев.