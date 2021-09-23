На Kazan Digital Week обсудили тему цифровых технологий в обучении татарскому языку

С 21 по 24 сентября на площадке «Казань Экспо» проходит Международный форум Kazan Digital Week – 2021.

В первый день форума состоялась панельная дискуссия «Цифровые образовательные технологии в обучении родному (татарскому) языку».

Модератором дискуссии была Лилия Ахметзянова, начальник управления национального образования Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Спикерами выступили:

– Олег Хисамов, заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ;

– Булат Хакимов, ведущий научный сотрудник Института прикладной семиотики АН РТ;

– Гульназ Мухарлямова, заведующая отделом национального образования ИЯЛИ АН РТ, автор УМК «Татар әдәбияты»;

– Лилия Гиниятуллина, доцент, старший научный сотрудник отдела национального образования ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.

– Расима Шамсутдинова, заведующая кафедрой татарского языка и литературы ИРО РТ, кандидат филологических наук, доцент.

В рамках мероприятия участникам была предоставлена возможность ознакомиться с учебно-методическими комплектами нового поколения, разработкой которых занимаются сотрудники ИРО РТ и ИЯЛИ АН РТ. Спикеры также подробно остановились на разработке регионального контента на платформе «СберКласс» по изучению татарского языка как родного и как государственного, родной татарской литературы.

Особый интерес среди слушателей вызвал доклад про системные меры по осуществлению интеграции татарского языка в электронное информационное пространство, современные операционные системы, электронный корпус татарского языка.

К панельной дискуссии дистанционно подключились методисты по национальному образованию муниципальных районов Татарстана и учителя, специалисты из субъектов Российской Федерации.

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