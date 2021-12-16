Делегация из Касимова посетила Полномочное представительство РТ в РФ

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин встретился с и.о. главы администрации города Касимова Светланой Андреевой.

Встреча прошла в Полномочном представительстве РТ в РФ. В ней также приняли участие председатель Татарской автономии Рязанской области Ильдар Бикуев, заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин и президент компании «Лакшери Вояж» Ирина Максимова.

В январе 2021 года было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве Республики Татарстан и Рязанской области. Равиль Ахметшин отметил, что одна из задач соглашения – содействие в разработке и реализации совместных проектов между регионами. «Необходимо подготовить план мероприятий по реализации соглашения, в рамках которого в наступающем году могут пройти знаковые события для Рязанской области и города Касимова – старейшего в России», – подчеркнул он.

В 2022 году Касимов отметит большую юбилейную дату – 870 лет со дня основания. Это город двух культур, двух религий, двух историй – русской и татарской. Город более 200 лет был столицей удельного татарского ханства. Когда его упразднили, в Касимове возникла Татарская слобода, где поселились выходцы из Казани, Астрахани, Крыма, Сибири. Центром слободы на протяжении столетий была Ханская площадь.

Светлана Васильевна отметила, что город Касимов заинтересован в укреплении и расширении отношений с Республикой Татарстан в разных сферах, в том числе в туристическом направлении. Она пригласила Равиля Калимулловича принять участие в праздничных мероприятиях, запланированных на август.

Также темой встречи стало обсуждение мероприятий в рамках открытия в Касимове в наступающем году, в год 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, памятника царице Сююмбике. Проект реализуется Духовным управлением мусульман России, администрацией города, татарской автономией Рязанской области при личном участии и поддержке Муфтия Равиля Гайнутдина.

Дата открытия пока не определена. Скульптура уже находится в Касимове. Памятник установят в реконструированном сквере, названном в честь казанской царицы. Он расположен на берегу Оки рядом с Ханской мечетью и усыпальницей Шах-Али хана. Автор монумента – заслуженный художник России Вениамин Сидоренко.

Есть исторические сведения, что правительница Казанского ханства царица Сююмбике провела свои последние дни в Касимове, где и похоронена.

Ильдар Бикуев отметил, что в рамках открытия планируется проведение торжественных и научных мероприятий, конференций, так как в последнее время повысился интерес к прошлому города со стороны историков, археологов, публицистов. Туристы приезжают с целью прикоснуться к истории, увидеть, как в центре России переплелись судьбы русских и татар, живущих дружно вместе.

tatmsk.tatarstan.ru