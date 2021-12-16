В Культурном центре имени А.С. Пушкина состоится Литературно-музыкальный вечер Рустема Кутуя

21 декабря в Культурном центре имени А.С. Пушкина состоится Литературно-музыкальный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения поэта, писателя, переводчика и философа, лауреата литературной премии имени А.М. Горького и Республиканской премии имени Г.Р. Державина, автора около 50 книг прозы и поэзии, заслуженного работника культуры РТ Рустема Кутуя. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Кутуй-фест», под эгидой Татарстанского отделения Союза российских писателей и Казанского поэтического театра «Диалог».

В композиции «Я был на той войне…» по ранней прозе и стихам Рустема Кутуя примут участие студенты Казанского государственного института культуры. Режиссер-педагог – заслуженная артистка РТ Лидия Огарёва.

Музыкально-поэтическую композицию «Как долго возвращаюсь я оттуда…» по стихам и прозе Рустема Кутуя исполнят актёры Казанского поэтического театра «Диалог» Лилия Бикчентаева, Ольга Будрина, Юлия Гурьянова, Ольга Левадная, Вера Чернышова, Рафаэль Хафизов. Режиссер-постановщик Ирина Соколова.

Впервые прозвучат романсы Гульнары Тимербулатовой на стихи Рустема Кутуя и его внука – Тимура Кутуева, в исполнении дуэта «Проникновение» (Евгения Королькова и Анна Валиуллина).

Вечер ведут заместитель главного редактора литературного журнала «Аргамак. Татарстан», руководитель Казанского представительства Союза российских писателей Александр Воронин и художественный руководитель поэтического театра «Диалог», лауреат Республиканской премии имени Г.Р. Державина, заслуженный работник культуры РТ Ольга Левадная.

Начало вечера в 17 часов.

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