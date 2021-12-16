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Алия Зигангирова из Магнитогорска заняла 2 место на масштабном конкурсе #бикяхшы2021

Алия Зигангирова из Магнитогорска заняла 2 место на масштабном конкурсе #бикяхшы2021

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 16.12.2021 0 2

Руководитель клуба татарской молодежи «Идель» г. Магнитогорска Алия Зигангирова заняла 2 место в номинации «МатурТатар». По условиям конкурса необходимо было сделать красочное селфи или фото с татарским колоритом.

Конкурс #БикЯхшы2021организован для татар со всех регионов России и за рубежом, а так же для всех тех, кто увлекается татарской культурой и традициями.

В этом году конкурс собрал более 1200 пользователей из самых разных стран и регионов: Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Кемеровской, Челябинской и Свердловской областей, Казахстана, Узбекистана и даже Бразилии.

В состав жюри вошли:
• популярная певица, обладательница премии Татар жыры Алтын барс и блогер Лилия Хайруллина
• популярные татарские блогеры Кызык-Мызык и Татар Малай
• редактор татарского сообщества «Укы» Гульшат Ганиева

Пресс-центр Магнитогорского ДДН

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