Передача «Белем дөньясы» стала финалистом Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»

Имена победителей и финалистов Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021» объявлены в Москве на торжественной церемонии награждения.

В этом году для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России. Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва.

«Мы очень благодарны всем СМИ, редакторам, журналистам, блогерам, освещающим вопросы образования и воспитания. Спасибо и за то, что поднимаете острые темы, требующие нашего пристального внимания, и за то, что находите интересные практики и замечательных педагогов, чей опыт можно тиражировать в масштабах страны. Вы рассказываете о современной школе профессионально, креативно, ярко. Такой информационный обмен помогает нам всем вместе совершенствовать российскую систему образования. Мы с интересом изучаем то, что публикуют в СМИ, соцсетях, присылают на конкурс», – отметил в приветственном слове первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, открывший торжественную церемонию.

В номинации «Лучший новостной материал ПРО Образование» 2-е место заняла

еженедельная телевизионная передача «Белем дөньясы» («В мире знаний»)».

Проект реализуется по заказу и совместно с Министерством образования и науки РТ, телеканал: «Татарстан-24».

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов, блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы.

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