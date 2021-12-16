Президенту Татарстана Рустаму Минниханову передали книгу о боевом пути его дяди

19-летний Минниханов Галимзян Минниханович погиб 80 лет назад у подмосковной деревни Морево.

Документы передал полковник полиции, член Клуба офицеров при Полпредстве РТ в РФ Айрат Валеев. Боевой путь Галимзяна Минниханова он изучал с мая 2021 года в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

«Я взял на себя почетное обязательство найти все архивные документы, имеющиеся на сегодняшний день, и установить боевой путь вашего дяди. В книгу вошли документы с момента его призыва до гибели 15 декабря 1941 года, включая приказы и полковые документы», – сказал Айрат Анасович.

Отметим, что согласно данным Центрального Архива Министерства обороны России за 1941 год сохранилось не более 10-15 процентов документов начального периода войны. И большой удачей при поиске становится нахождение архивных документов, рассказывающих о судьбе солдата на фронте.

Айрат Анасович выяснил, что Галимзян Минниханов, 1922 года рождения, имел гражданскую специальность «счетовод». В октябре 1941 года он прибыл в пополнение 359 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии Западного фронта. Точно установлено, что был минометчиком.

Напомним, что 21 июня 2021 года, в преддверии Дня памяти и скорби, Рустам Минниханов с родными братьями посетил место захоронения воинов Великой Отечественной войны в д. Сухарево Рузского городского округа Московской области, где захоронен их родной дядя. Галимзян Минниханов пал в бою у деревни Морево, но в 1967 году захоронение перенесли в Сухарево. Всего в этой братской могиле захоронено 197 бойцов: 112 известных и 85 неизвестных.

Передача архивных документов прошла в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ с участием военнослужащих Преображенского полка – уроженцев города Набережные Челны и Арска, а также командира полка – полковника Сергея Бессонова.

Рустам Минниханов поблагодарил Сергея Николаевича за поддержку военнослужащих из Республики Татарстан. Преображенский полк и город Нижнекамск с 2013 года связывают шефские связи. За эти годы в полку прошли службу более 300 татарстанцев.

tatmsk.tatarstan.ru