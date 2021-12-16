В Елабужской мечети “Аджмаль” прошел семинар “Религия и традиции татарского народа”. Встреча была посвящена Году родных языков и единства народов в Татарстане и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Семинар был организован обществом мусульманок Елабужского мухтасибата.

В семинаре приняли участие имам-мухтасиб города Елабуги Халим хазрат Шамсутдинов, доцент Елабужского института КФУ Альберт Нигамаев, директора школ, мусульманки города и района. Имам-мухтасиб Халим хазрат Шамсутдинов рассказал о необходимости сохранения татарского народа через религию, традиции и обычаи. “Мы живем единой и дружной нацией, и Аллах призывает нас беречь нашу нацию. Мы должны донести это до наших внуков, воспитать их в этой среде. Татарский язык, религия и обычаи должны передаваться и потомкам. Это наша большая задача”, – сказал Халим хазрат Шамсутдинов.

А Альберт Нигамаев, основываясь на исторических источниках, рассказал про то, как татары приняли Ислам, в какой местности жили и другие интересные факты. Затем мусульманки, посещающие мечети Елабуги, продемонстрировали татарские народные обычаи “Килен каршы алу”, “Әбием сандыгы” һәм “Аулак өй”.

Всего в семинаре приняли участие порядка 60 человек.

dumrt.ru