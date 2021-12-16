В Уфе татарский театр «Нур» показал премьеру спектакля «Галиябану»

Накануне в Уфимском государственном татарском театре «Нур» состоялась премьера спектакля по легендарной пьесе Мирхайдара Файзи «Галиябану». Постановку осуществил народный артист Башкортостана, лауреат молодежной премии им. Ш. Бабича Азат Зиганшин. Художественное оформление — Даяна Тувалева, художник по костюмам — Алия Байрамгулова, композитор — Юлай Узянбаев, хормейстер — Афарим Акчурин, хореограф — Чулпан Аскарова.

Пьеса «Галиябану» имеет богатую постановочную историю. Мирхайдар Файзи написал ее в двадцатипятилетнем возрасте. Герои – люди, которые жили с ним рядом, он сопереживал им и был одним из них.

Сюжет пьесы прост и незамысловат, он сродни шекспировскому «Ромео и Джульете», и потому, наверное, на протяжении вот уже целого века не оставляет равнодушным зрителя. Галиябану и Халиль горячо влюблены и собираются пожениться. Но их счастье разрушает богатый парень Исмагил, который тоже неравнодушен к красавице Галиябану. Коварный соперник готов на все, чтобы заполучить девушку и не ударить лицом в грязь.

Впервые пьесу молодого татарского поэта Мирхайдара Файзи поставила оренбургская труппа «Ширкат» в 1917 году. Премьера «Галиябану» в Казани в постановке труппы «Сайяр» состоялась 7 апреля 1918 года. Так, вместе с драмой «Галиябану» для национальных театров Башкортостана и Татарстана родился новый жанр музыкально-драматической пьесы. Мирхайдар Файзи проявил себя не только как драматург, но и как своеобразный композитор-оформитель, написав тексты музыкальных номеров и указав конкретный народно-песенный материал для игровых и танцевальных сцен. Полюбившаяся зрителю «Галиябану» открыла путь на башкирскую и татарскую сцену музыкально-драматическим произведениям.

В 70-х годах прошлого века спектакль по пьесе «Галиябану» впервые был поставлен Рифкатом Исрафиловым на сцене Башкирского драмтеатра, и потом долго оставался в репертуаре театра как один из самых аншлаговых. В Казани на сцене татарского театра им. Г. Камала спектакль «Галиябану» ставился десять раз, в последний раз его поставили в 2015 году, спустя 24 года. Вот почему постановка пьесы «Галиябану» – это всегда большая ответственность. Не каждый режиссер отважится на это. Но Азат Зиганшин решился. И артисты театра его не подвели, играли талантливо, искренне, с полной отдачей.

Главные роли в спектакле в первый премьерный день сыграли Махмут Фатыхов (Бадри), Резеда Зарипова (Галимабану), Гульназ Биктимерова (Галиябану), Вильдан Мисбахов (Халил), Альберт Шарафутдинов (Исмагил), Айсылу Гумерова (Бадига). В первом отделении, где нет особого трагизма и драматизма, где они только-только завязываются и зритель ощущает лишь их предвестие, артисты были неподражаемы. В этом первом акте они находились в своей стихии, здесь было много музыки, танцев, песен, юмора, шуток, исполненных «нуровцами» так блестяще, как они умеют это делать в комедийных и музыкальных постановках. И, конечно же, рефреном через весь спектакль проходила песня «Галиябану», исполняемая живым голосом, под настоящую гармонь, как это и всегда было в постановках этого спектакля.

Сегодня, 16 декабря, в театре «Нур» второй премьерный день спектакля «Галиябану». На сцену выйдет другой, второй состав артистов. В частности, в роли Бадри задействован Эльмир Хаертдинов, Галимабану — Миннинур Саитова-Гизатуллина, Галиябану — Чулпан Раянова, Исмагил — Марат Хасанов, Халиля снова сыграет Вильдан Мисбахов, прекрасно играющий на гармони и исполняющий песню «Галиябану», а старушку-сваху Бадигу – заслуженная артистка РФ, народная артистка Башкортостана и Татарстана Савия Сираева.