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Молодежь Магнитогорска осваивает татарские настольные игры

Молодежь Магнитогорска осваивает татарские настольные игры

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 17.12.2021 0 8

9 декабря в стенах национально-культурного центра «Татар рухы» татарская молодежь клуба «Идель» решила освоить татарские настольные игры. Одной из самых популярных за последние годы, по мнению множества экспертов, стала «Татарская мафия» – вариант знаменитой на весь мир игры под нашумевшим названием. Игра «Мафия» это клубная командная психологическая игра с детективным сюжетом. Отличие классической игры от татарской версии – в оформлении карточек.

Сама игра «Татарская мафия» была приобретена у молодежного объединения татар Челябинска, которые несколько лет назад создали свой клуб настольных игр «Туган тел». Варианты интеллектуальных игр они придумывают сами, либо делают апгрейт известных версий. И производство развивающих и развлекательных гаджетов тоже наладили сами.

Как и предполагалось, к новой форме игры молодежь проявила большой интерес. К тому же, благодаря общению, в момент увлекательного процесса можно поближе познакомиться, узнать много нового для себя, а также быть в курсе предстоящих мероприятий клуба и отдела татарской культуры Дома дружбы народов. Сама игра проходит все же на русском языке, более привычном для общения, но ключевые слова и фразы произносят только на татарском, чтобы в ходе игры научиться новым выражениям на родном татарском языке.

Лия Ахметзянова,
методист отдела татарской культуры
Дома дружбы народов г. Магнитогорска

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