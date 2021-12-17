Пусть живы будут сказки и стихи…

Родной язык – святой язык,

Отца и матери язык!

Как ты прекрасен! Целый мир

В твоем богатстве я постиг!

Этими гениальными в своей простоте строчками из стихотворения великого татарского поэта и просветителя Габдуллы Тукая начался открытый урок, посвященный завершению Года родного языка в Татарстане, который прошел в магнитогорском Доме дружбы народов.

Ведущая и руководитель кружков татарского языка Альбина Гафарова с первых минут пригласила юных участников и их родителей в мир татарской поэзии, забросав присутствующих интереснейшими вопросами на знание татарского языка: сколько букв в татарском алфавите? Что такое закон сингармонизма? Что вы знаете о языке?

Давайте и мы вспомним. Татарский язык – национальный язык татар и государственный язык Республики Татарстан. Он является вторым по распространенности и по количеству говорящих на национальном языке в Российской Федерации.

На татарском говорят не только в Татарстане, его география разбросана по всей России: Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, а также Челябинская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Самарская, Астраханская, Саратовская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Курганская, Томская и Новосибирская области и Пермский край. Татары проживают также в Узбекистане и Казахстане, в Киргизии и Туркменистане. А число говорящих на татарском языке в России – около 4,28 млн. человек, по данным предыдущей переписи населения.

После погружения в океан родного языка, речь пошла о великом татарском поэте, известном во всем мире, которого заслуженно сравнивают с солнцем русской поэзии А. Пушкиным. Этот удивительный человек много сделал для сохранения татарского языка, дабы передать потомкам драгоценности народной культуры, языка, истории и традиций.

А далее ребятишки читали стихи Габдуллы Тукая и смотрели выступление вокального ансамбля «Раушан» и танцевального коллектива «Дулкын», которые зарядили зал энергиями молодости и задора. А следом на огонек неожиданно заглянул герой сказки Г. Тукая – Шурале, который поиграл с детьми и попрощался, торопясь к себе домой, в дремучий лес. А наша ребятня приняла участие в любимых народных татарских играх.

На коллективном фото видно, что каждый участник получил в дар красочные книжки на родном языке, в некоторые из которых были вложены видео-диски с народными сказками. Будет дома чем заняться вместе с родителями, бабушками и дедушками!

Лия Ахметзянова

Методист Дома дружбы народов

г. Магнитогорска