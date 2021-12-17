«Пестречинский район и бассейн реки Мёша: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, традиции и новации)»

Так называется Республиканская научно-практическая, историко-краеведческая конференция, которая прошла 9 декабря 2021 года в райцентре с. Пестрецы Пестречинского района РТ. Она проводилась в рамках Года единства татарского народа, Года родных языков и народного единства в РТ, Года науки и технологий в РФ и в связи с подготовкой к 1100-летию принятия Ислама Волго-Камской Болгарией и предками татар Поволжья и Урала и Всероссийской научно-практической конференции, посвященной изучению жизни, деятельности и духовно-культурному наследию выдающегося татарского просветителя, религиозного деятеля, поэта, философа-суфиста XVII- нач. XVIII вв. Мауля Колыя, уроженца с. Чита (ныне Пестречинский район РТ).

Конференция прошла под девизом «История, родной язык и единство народа – залог благополучия и процветания!» Форум был организован Руководством и структурами Пестречинского района РТ, совместно и при участии АО «Татмедиа», Исполкомом ВКТ, РОО «Общество татарских краеведов» РТ, при участии представителей научного и музейно-краеведческого сообщества РТ, ученых, специалистов, краеведов-исследователей, учителей, музейных работников, общественных деятелей, представителей СМИ, туристических, религиозных, ветеранских и молодежных организаций и органов местной и региональной власти Пестречинского и других районов РТ.

Конференция проводилась в Районном Дворце культуры Пестречинского района РТ. В фойе и в одном из залов РДК была организована выставка по истории и культуре Пестречинского района РТ.

После открытия ведущим форума Пленарного заседания, в конферен-зале РДК участники заслушали видео-приветствие доктора социологических наук, профессора Л.А. Бургановой, наследницы рода Мауля Колыя. Она говорила о важности изучения жизни и творчества М. Колыя и значении данной конференции в этом процессе.

С приветствием к участникам конференции выступил Глава Пестречинского муниципального района РТ И.М. Кашапов, который говорил о деятельности руководства района по изучению истории региона, увековечиванию памяти выдающегося земляка Мауля Колыя.

В своем выступлении Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор А.А. Бурханов отметил, что в целом Заказанье, особенно Пестречинский район и бассейн реки Меша, пока плохо изучены с точки зрения научного исследования. Важно детально изучать уникальные обьекты природы, памятники археологии, эпиграфики, архитектуры, промышленности и другие объекты историко-культурного наследия, а также музейные и архивные данные. Особый интерес представляет изучение деятельности и наследия выдающихся земляков-уроженцев татарских сел, так как нацию делают личности, такие как ваш земляк – Мауля Колый. И это особенно важно в рамках понимания истории татар XVI-XVIII вв. и в связи с подготовкой к 1100-летию принятия ислама Волжской Болгарией в 922 году.

Профессор К(П)ФУ, доктор филологических наук Х.Ю. Миннегулов рассказал об основных моментах жизни, творчества и наследия Мауля Колыя. Он сказал, что несмотря на то, что его жизнь и наследие изучены очень мало, ученые-историки и филологи внесли

значительный вклад в этом деле. Мы преподаватели вузов в учебных курсах рассказываем о жизни и творчестве этой важной для нашей истории личности.

Генеральный директор АО “Татмедиа” Ш.М. Садыков сравнил жизнь и роль Мауля Колыя с выдающимися татарскими деятелями. Он отметил, что для Пестречинского района и татарского народа Мауля Колый такой же как Габдулла Тукай.

Имам-хатыйб мечети “Рамазан” д. Званка Пестречинского района РТ, магистр РИИ И.Г. Шагалеев остановился на основных этапах принятия ислама предками татар и развития мусульманской религии в Пестречинском районе РТ, а также важности изучения наследия Мауля Колыя для развития современного ислама в татарском обществе.

Настоятель храма д. Русская Серда иеромонах Вячеслав Шапоров в своем выступлении рассказал об истории православия и ее взаимодействии с другими вероисповеданиями в Пестречинском районе РТ.

После завершения пленарного заседания и обеденного перерыва работа была проведена в двух секциях.

В секции 1 “Вопросы изучения историко-культурного наследия, возрождения народных традиций и написания истории сел и деревень в регионе бассейна реки Меша” (руководители – А.А. Александрова, Н.К. Гафиятов, Е.Ф. Корябина и Р.З. Салиев) были заслушаны, из 13 заявленных, 11 докладов и сообщений.

Учительница Пестречинской СОШ №2 А.А. Александрова поделилась опытом организации летней археологической школы в Пестречинском районе. Краевед-исследователь из Набережных Челнов Н.К. Гафиятов рассказал об итогах своих исследований по изучению архивных данных о развитии татарских сел в XVI-XVIII вв. по русским источникам. Сотрудник Пестречинского краеведческого музея О.А. Волков рассказал об истории Пестречинского старинного костюма, а заведующая Краеведческого музея Е.Ф. Корябина познакомила участников с историей пестречинской керамики.

Об истории с. Чита – родине Мауля Колыя, рассказал имам-хатыйб мечети с. Чита Ю.М. Идиятов (Юсуп хазрат).

Настоятель храма, иеромонах Силуан (Цапкин) рассказал об истории с. Казыли – центра ярмарочной торговли XIX века.

Краеведы-исследователи Р.З. Салиев (Высокогорский район), И.Ф. Сафин (Сабинский район), И.Г. Габдрахманов (Рыбно-Слободской район) и Р.Х. Сабирзянов (Дрожжановский район) поделились опытом изучения, и написания истории сел и преподавания региональной истории в школе.

Ответственный организатор конференции, профессор А.А. Бурханов в своем выступлении остановился на некоторых вопросах и задачах фундаментального изучения, практического сохранения, научной музеефикации и реального использования уникальных объектов природы и памятников историко-культурного наследия в бассейне реки Меша и Заказанья в рамках написания истории татарских сел, развития этнотуризма и патриотического воспитания молодого поколения.

В секции 2 «Вопросы истории и культуры, изучения жизни, деятельности выдающихся земляков-уроженцев Пестречинского Заказанья. Музейно-краеведческая работа в сельской местности» (руководители Д.Д. Шайхутдинов, Н.Г. Гариф, М.Г. Хасанов и М.Х. Шамсутдинов) были заслушаны из 13 заявленных 11 докладов и сообщений.

Учитель географии Ленино-Кокушкинской СОШ З.З. Ахметзянов рассказал об палеонтологических исследованиях родного края. Казанские краеведы-нумизматы О.В. Степанов и А.А. Бугарчев познакомили участников с некоторыми вопросами и итогами изучения средневековых (золотоордынских) монетных находок из районов Заказанья в бассейне реки Меша.

Хранитель фондов Пестречинского краеведческого музея Р.Х. Казакова рассказала об истории и экспозициях районного музея.

В докладе директора музея Героя Советского Союза П.М. Гаврилова в д. Альведино Пестречинского района РТ Д.Д. Шайхутдинова рассказывалось о героях-земляках района.

Кандидат исторических наук Н.Г. Гариф (Рыбно-Слободский район) рассказал о своем опыте написания истории татарских сел и создания частного сельского краеведческого музея.

Профессор Х.Ю. Миннегулов выступил темой «Жизнь и творчество Мауля Колыя как пример служения своему народу.

В докладах Н.Г. Арслановой (с. Чита), М.Х. Шамсутдинова (с. Чита) и М.Г. Хасановой (с. Шали) рассказывалось о жизни, деятельности, увековечивании наследия и памяти выдающегося земляка Мауля Колыя.

Член Союза писателей РТ М.Г. Гарипов (г. Азнакаево) рассказал о жизни Зайтуны Мавлюдовны в с. Шали Пестречинского района РТ.

По итогам работы двух секций был подведен итог. В работе конференции приняли участие более 100 человек, в программу пленарного, двух секционных и итогового заседаний были включены 36 докладов, а выступили более 40 участников и гостей. В ее работе приняли участие ученые, краеведы, учителя, музейные работники, религиозные и общественные деятели, представители СМИ и органов власти из Пестречинского, Сабинского Рыбно-Слободского, Мензелинского, Азнакаевского, Дрожановского районов РТ, городов Казани, Набережных Челнов и Азнакаево.

К началу конференции было издано отлично оформленная программа (35 стр.), обеспеченная богатыми информационными материалами (прилагается). В программе помещены общая информация, данные об организаторах, техническая программа, данные пленарного и двух секционных заседаний, проект резолюции, в качестве приложений включены «Программа сохранения и развития культуры Татарстанав Пестречинском районе в 2021-2023 годах», «Краткая история Пестречинского района РТ», «Герб и флаг района», «Муниципально-территориальное устройство», «Социальная сфера», «Основные археологические и эпиграфические памятники Пестречинского района РТ», «Краеведческий музей Пестречинского района РТ», «Музей Героя Советского Союза П.М. Гаврилова» и «Знаменитый земляк Мауля Колый».

Основные итоги конференции были сказаны в выступлениях участников и организаторов, а также изложены в основных пунктах резолюции.

В частности, в ней отмечены следующие важные пункты:

1. Считать актуальной и важной тему проведения конференции, организованной по инициативе ученых и краеведов РТ, при реальной поддержке руководства Пестречинского района РТ, АО «Татмедиа», Исполкома ВКТ. Надо отметить, что проведение данной конференции стало удачной историко-культурной и научно-методической базой для предстоящих историко-краеведческих исследований в бассейне реки Мёша в пределах Пестречинского и сопредельных районов Заказанья и подготовки и проведения в 2022 году в Пестречинском районе Всероссийской научно-практической конференции по истории региона и посвященной жизни, деятельности и духовно-культурному наследию выдающегося деятеля татарского народа XVII-нач. XVIII вв., религиозного деятеля, поэта и философа, уроженца с. Чита, инициированной руководством и общественностью Пестречинского района, научной и краеведческой общественностью РТ.

2. На основании представленных в ходе конференции докладов и выступлений ученых и краеведов, имеющихся в научной литературе, музеях и архивах, а также собранных в ходе полевых исследований материалов, рекомендовать руководству Пестречинского района издать научную монографию и сборники по истории и культуре Пестречинского Заказанья, сел и деревень бассейна реки Мёша.

3. Рекомендовать Руководству Пестречинского района РТ и Оргкомитету Всероссийской конференции, посвящённой жизни, деятельности и изучению наследия уроженца с. Чита Мауля Колыя, с учетом предложений ученых, краеведов и специалистов и мнения жителей Пестречинского района РТ, совместно с государственными структурами и

ведомствами РТ и принять ряд мер по изучению жизни, творчества, духовно-культурного наследия и увековечивания памяти выдающегося деятеля татарского народа Мауля Колыя (XVII- нач. XVIII вв.).

4. Поддержать инициативу руководства и жителей Пестречинского района РТ по претворению в жизнь, предложенных объемных проектов:

– присвоение мечети имени Мауля Колый в селе Чита;

– создание Краеведческого музея в селе Чита Пестречинского района, как одного из объектов этнотуризма в РТ и воспитания молодого поколения в любви к родному краю;

– установка памятной стелы в честь великого земляка, поэта Мауля Колыя в райцентре с. Пестрецы РТ;

– проведение реконструкции набережной реки Меша в с. Пестрецы и присвоение ей имени великого земляка Мауля Колыя.

5. Рекомендовать Руководству Пестречинского района РТ совместно с органами власти Республики Татарстан, в рамках проведения 1100-летия принятия Ислама Волжской Болгарией и предками татар Поволжья и Урала, принять ряд мер по изучению, сохранению, реставрации и благоустройству историко-культурных сооружений татаро-мусульманской архитектуры в селах Пестречинского района РТ (с. Шали, с. Чита, и др.).

6. Таковы итоги «Первых Пестречинских историко-краеведческих чтений», проведенных в формате Республиканской конференции в райцентре с. Пестрецы 9 декабря 2021 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ Республиканской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Пестречинский район и бассейн реки Мёша: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, традиции и новации)»

А.А. Бурханов