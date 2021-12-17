20 декабря состоится награждение победителей конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2021»

Торжественное награждение победителей ХХI межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2021» имени Шамиля Закирова пройдет 20 декабря в 18.00 в Театре им. Г.Камала. Церемония награждения победителей завершится показом спектакля обладателя Гран-при.

Конкурс проходит в рамках реализации программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа» и содействует сохранению театральных традиций и укреплению межнациональных связей. Для участия в Конкурсе представляются спектакли, поставленные на татарском, русском языках на основе пьес татарской, русской, мировой классической и современной литературы.

По итогам финального этапа конкурса «Идел-йорт 2021» победителям присуждаются звания Гран-при и Лауреатов и выделяются денежные сертификаты по каждой номинации.

Начиная с 1998 года конкурс «Идел-йорт» ежегодно собирает театральные коллективы со всей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. Главной целью конкурса является поддержка и развитие любительского театрального творчества, совершенствование исполнительского мастерства, расширение творческих возможностей самодеятельных артистов и режиссеров-постановщиков.

Учредитель конкурса – Министерство культуры Республики Татарстан. Организаторы конкурса – ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан», межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар», при поддержке государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала».

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