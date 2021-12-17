В Национальной татарской гимназии Саратова состоялся фольклорный татарский праздник «Аулак өй»

В Национальной татарской гимназии @ntg_saratov состоялся фольклорный татарский праздник «Аулак өй», в котором приняли участие учащиеся 9 класса.

Мероприятие началось театрализованной зарисовкой, демонстрирующей татарский быт и преемственность семейных традиций. Сцена превратилась в старинную татарскую комнату. На стенах красовались вышитые занавески, вышивки. Также была оформлена выставка «Уголок деревенского быта».

Цель этого праздника – знакомство зрителей с элементами национальных обрядов и праздников, возрождение и сохранение обычаев татарского народа, которые должны передаваться из поколения в поколение, ведь недаром говорят: «У народа, который не знает своего прошлого, не может быть будущего».

На празднике ребята в национальных костюмах исполнили татарские песни, танцы, которые чередовались старинными татарскими играми. В каждой игре проигравшему давали какое-либо задание – спеть песню, сплясать, отгадать загадку, вспомнить скороговорки, спеть частушки.

Праздник стал настоящим подарком для всех, кто в этот день был в зале. Всё способствовало созданию по-настоящему праздничного настроения. Тёплые слова, душевные песни, веселый смех никого не оставил равнодушным.

В завершении праздника директор гимназии Венера Ряшидовна поблагодарила учащихся и их руководителя Насырову Идалию Сагитовну за подготовку и проведение национальной татарской традиции «Аулак өй!» и пожелала всем здоровья и дальнейших творческих успехов.

Аулак – традиционный обычай татарской молодежи собираться для совместной работы и развлечений.

Проводился дома при отсутствии родителей в осенне – зимний период. Обычно проходил под присмотром взрослой женщины. Молодые люди приносили на посиделки гостинцы, продукты. Девушки готовили из принесенных продуктов блины, кашу, пироги и др.

Парни и девушки играли в игры, позволяющие молодым понравиться друг другу. Играющие назначали шутливые наказания: спеть, станцевать, изобразить животное, птицу, побелить печь, подсчитать количество скота в хозяйстве, сходить за водой. Танцевали на семейные темы танцы, пели песни. Юноши в играли на гармони и на курае.

Региональная татарская национально-культурная автономия

Саратовской области