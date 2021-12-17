Гузель Сагитова: Уважение к традициям и языку всех народов, населяющих город – ценность Казани

Уважение и интерес к традициям и языку всех народов, населяющих город, – традиционная ценность Казани. Две крупнейшие национальности города – это русские и татары. Об этом заявила замруководителя исполкома, курирующая вопросы социальной сферы Гузель Сагитова.

В столице Татарстана подвели тоги Года родных языков и народного единства. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Казань – это уникальный пример того, как на одной территории уживаются представители различных национальностей и конфессий.

– Наша главная задача – сохранение взаимопонимания между народами, развитие языков и укрепление содружества. Еще раз хочется поблагодарить президента Татарстана за поддержку проведения Года родных языков и народного единства. В Казани мы смогли реализовать множество проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев различных народов, – отметил Метшин.

Гузель Сагитова отметила, что в Казани созданы все условия для изучения родных языков, в том числе русского, татарского и других языков народов России.

– Полиэтничность, мультикультурность, билингвальность, уважение и интерес к традициям и языку всех народов, населяющих город, – традиционная ценность Казани. Две крупнейшие национальности города – это русские и татары. Благодаря многовековому мирному сосуществованию людей разных религий и национальностей в Казани идет постоянный равноправный диалог культур и религий, – подчеркнула она.

kazanfirst.ru