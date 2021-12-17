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Ассоциация предпринимателей-мусульман России напечатает 1100 Коранов к 1100-летию принятия Ислама

Ассоциация предпринимателей-мусульман России напечатает 1100 Коранов к 1100-летию принятия Ислама

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.12.2021 0 3

В рамках 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ издаст ограниченный тираж Священного Корана в 1100 экземпляров. Каждый образец уникального мусхафа пронумеруют.

Благотворительный фонд АПМ РФ регулярно оказывает материальную помощь исламским научным и образовательным проектам, в частности, выделяет средства на печать необходимой религиозной литературы.

«В хадисе от Ибн’Аббаса передано, то Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Самым заслуженным, за что можно взять вознаграждение, является Книга Всевышнего, – рассказывает Айдар Равилевич. – Нам представилась бесценная возможность заслужить довольство Господа миров!”.

Каждый может присоединиться к благотворительному сбору. Сбор также будет организован среди участников встречи резидентов PrivateClub АПМ РФ 19 декабря, где соберутся более 250 представителей исламского бизнеса России.

dumrt.ru

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