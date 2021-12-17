Лиана Файзуллина стала волонтером года Республики Татарстан

В Казани прошла церемония вручения премии «Добрый Татарстан», где определили лучших волонтеров по различным направлениям, а также выбрали лучшего добровольца года в республике. Им стала студентка Казанского инновационного университета имени Тимирясова Лиана Файзулина. Она с 2016 года активно занимается добровольчеством. С 2018 года участница команды «Молодежки ОНФ». Координирует работу профильного обучения общественных спасателей. Вместе со своей командой с марта 2020 года работает в волонтёрском штабе #МыВместе. Помогает в доставке продуктов и лекарств пожилым, находящимся в режиме самоизоляции. В 2021 году выезжала в зону ЧС в Республику Саха (Якутия) с целью ликвидации последствий лесных пожаров. Занималась обходом населения, помогала с документами и в заготовке строительных материалов.

Участие в торжественной церемонии награждения приняли председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, министры и руководители профильных ведомств.

Перед началом церемонии награждения Фарид Мухаметшин встретился с представителями добровольческих организаций и пообщался с волонтёрами. Он отметил высокую значимость работы волонтёров и обратил внимание на необходимость расширять географию волонтёрского движения в республике. «Я часто бываю в районах республики, ваша помощь нужна ветеранам и пожилым жителям сельской местности» – отметил Фарид Мухаметшин.

Волонтёры рассказали о добровольческих движениях и проектах, которые сегодня представлены в Татарстане. Волонтёры-экологи участвуют в проекте «Чистые игры» по сбору раздельного мусора, региональный Центр «Молоды душой» привлекают волонтёров серебряного возраста, волонтёры-медики оказывают адресную поддержку, покупая необходимые лекарства для пожилых людей и тех, кто находится на самоизоляции. Есть и такие представители волонтёрского движения, которые помогают в ликвидации последствий ЧС.

Осмотрев выставку «Добро парк», которая была организована в холле университета, Фарид Мухаметшин принял участие в торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса.

Сегодня более 88 тысяч человек являются частью сообщества волонтеров по разным направлениям отметил Тимур Сулейманов: «В Республике Татарстан более 88 тысяч волонтеров, все они занимаются нужными и добрыми делами по разным направлениям – помогают в больницах и в вопросах экологии, выезжают на места ЧС и многое другое. Это те люди, кому действительно не все равно. Они это подтверждают реальными делами».

На церемонии были определены лучшие волонтеры по 18 направлениям.

По словам обладательницы гран-при «Добрый Татарстан – 2021» Лианы Файзуллиной каждый волонтер достоин победы, каждый вносит большой вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан: «Это наша общая победа. Каждый вносит большой вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан. Спасибо моим родителям за то, что у меня есть возможность помогать людям, спасибо команде за поддержку».

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Образование».

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