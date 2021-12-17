В Казани 19% школьников-татар обучаются на родном языке

В казанских школах в прошлом учебном году насчитывалось 148,7 тысячи учащихся: 61,6 тысячи — русской национальности, 73,9 тысячи — татарской, 13,2 тысячи — других национальностей. Все дети русской национальности обучались и воспитывались на родном языке. 19% школьников-татар получают знания на родном татарском языке, это 13,7 тысячи человек. 37,4%, или 27,6 тысячи ребят, обучаются в классах с воспитанием на татарском языке. Это на 1,3% больше, чем годом ранее. В классах с русским языком обучения воспитываются 43,7% детей-татар, или более 32 тысяч.