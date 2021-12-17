В Казани 19% школьников-татар обучаются на родном языке

В казанских школах в прошлом учебном году насчитывалось 148,7 тысячи учащихся: 61,6 тысячи — русской национальности, 73,9 тысячи — татарской, 13,2 тысячи — других национальностей. Все дети русской национальности обучались и воспитывались на родном языке. 19% школьников-татар получают знания на родном татарском языке, это 13,7 тысячи человек. 37,4%, или 27,6 тысячи ребят, обучаются в классах с воспитанием на татарском языке. Это на 1,3% больше, чем годом ранее. В классах с русским языком обучения воспитываются 43,7% детей-татар, или более 32 тысяч.
На уроках родного языка татарский язык изучают 82,4 тысячи (55,5%) учащихся, русский язык как родной выбрали 61,5 тысячи (44,07%).
Казанские детсады посещают 31,8 тысячи детей татарской национальности. Из них 49%, то есть 15,6 тысячи малышей, воспитываются на татарском языке.
Воспитание на татарском языке ведется в 85 детских садах города, в 154 дошкольных учреждениях работают татарские группы. В прошлом учебном году функционировали 37 школ с татарским языком обучения; 129 учреждений— с русским, в том числе 21 — с русским этнокультурным компонентом, 1 — с еврейским этнокультурным компонентом.