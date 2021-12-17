В Нижневартовске провели новогоднее театрализованное представление для детей татар

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Один из самых любимых всеми, долгожданных, радостных и душевных праздников. И в связи с этим замечательным событием, городская общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас (Наследие)» во главе с председателем Мухаметзяновым Рафаилом Рафкатовичем на базе МБОУ «Средняя школа №8» провели для детей участников татаро-башкирских национальных общественных организаций города .

Это было интересное мероприятие, насыщенное озорством, зажигательными конкурсами и творческими подарками от учеников татарского класса МБОУ «СШ 11», а также театрализованное представление от учеников Средней школы №8 со у ёлки и живое общение с Кыш Бабаем и Кар кызы. По завершению мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок и отличное настроение.

Поздравили с наступающим новым годом юных горожан, от имени Главы города Нижневартовска исполняющий обязанности директора департамента образования Котов Дмитрий Анатольевич, а также директор МБОУ «СШ №8» Серебренникова Оксана Сергеевна и председатель ОО ТНК г.Нижневартовска «Мирас (Наследие)», Мухаметзянов Рафаил Рафкатович.

Альберт Халиуллин