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В бывшем Доме печати открылся литературный ресторан «Китап club»

В бывшем Доме печати открылся литературный ресторан «Китап club»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 18.12.2021 0 3

В гостиничном комплексе «Ногай», расположенном в самом центре Казани, открылся литературный ресторан. На полках, выстроенных вдоль ресторана, на сегодняшний день представлено более 500 книг и журналов на татарском языке. В будущем это число планируется увеличить.

— Год назад мы открыли литературное кафе на улице Декабристов, в здании «Татмедиа». С тех пор накопили немалый опыт. И вот сегодня, в самом центре Казани, мы приветствуем вас в литературном ресторане, — сказал на открытии заведения директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

vatantat.ru

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