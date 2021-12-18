В бывшем Доме печати открылся литературный ресторан «Китап club»

В гостиничном комплексе «Ногай», расположенном в самом центре Казани, открылся литературный ресторан. На полках, выстроенных вдоль ресторана, на сегодняшний день представлено более 500 книг и журналов на татарском языке. В будущем это число планируется увеличить.

— Год назад мы открыли литературное кафе на улице Декабристов, в здании «Татмедиа». С тех пор накопили немалый опыт. И вот сегодня, в самом центре Казани, мы приветствуем вас в литературном ресторане, — сказал на открытии заведения директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

vatantat.ru