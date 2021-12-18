В Нижнекамске выбрали лучшего татарского парня и татарскую красавицу

В Нижнекамске прошел Гала-концерт муниципального конкурса «Түбән Кама Гүзәле &Батыры-2021». В этом году на конкурс заявились 40 нижнекамских юношей и девушек.

В финал вышли 12 участников, которые на Гала-концерте конкурса продемонстрировали мастерство в разных направлениях – самопрезентация, вокал, хореография, художественное слово. Каждое выступление отличалось креативностью.

Задорными песнями и плясками подбадривали финалистов местные фольклорные коллективы и солисты. В фойе работала выставка-инсталляция, где сотрудники центральной библиотеки Тукая знакомили посетителей с народными традициями, кухней и обрядами.

По итогам конкурса титула «Түбән Кама батыры» удостоился учащийся гимназии №2 имени Баки Урманче Тагир Ашрапов. А «Түбән Кама гүзәле» стала студентка Нижнекамского филиала КИУ имени Тимирясова Илюза Нургалиева.

rt-online.ru