«Караш» – новая звезда татарской эстрады!

Татарская эстрада продолжает искать новых звезд, которые могли бы достойно представлять нашу республику не только в России, но и на международной арене. Еще несколько лет назад глава нашей республики Рустам Минниханов говорил о необходимости поиска новых путей развития татарской песенной культуры.

В прошлом году смелый шаг в этом направлении был предпринят Группой Компаний «Барс Медиа Груп», которая предложила создать в Татарстане свою Фабрику звезд. Так было положено начало Телевизионного вокального шоу на канале TMTV «Яна Йолдыз» («Новая звезда»). А в мае этого года был запущен второй сезон удачного проекта.

В конкурсе мог принять участие любой желающий исполнитель, поющий на татарском языке в возрасте от 18 до 35 лет из любого региона России. О том, что наша Фабрика звезд набирает обороты, говорят цифры. Если в прошлом году на конкурс заявилось 300 участников, то в этом – о своём намерении стать новой звездой – уже в два раза больше! Молодые таланты из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Пермской, Ульяновской и Ни­же­­городской областей, из Казах­стана и Узбекистана присылали свои видео и эссе, чтобы их заметили и оценили. Но жюри, как и положено, строго и профессионально рассматривало каждую заявку и в результате только 50 человек было отобрано для участия в очных кастингах.

Под руководством наставников участники в течении трех месяцев упорной работы брали уроки вокала и актерского мастерства, проходили мастер-классы и тренинги. После трех отчетных концертов в финал вышли семь исполнителей: Самат Нургалиев, Аида Ибракова, Ильшат Мухаметзянов, Алия Бадретдинова, Майя Сайфуллина, Ильнар Шарафутдинов и Группа «Караш».

3 декабря в ДК «Сайдаш» на финальном гала-концерте ребята спели дуэтом со звездами татарской эстрады. Это было по-настоящему феерическое шоу, с великолепным световым оформлением, нарядными костюмами, красивыми голосами молодых исполнителей. Конечно не обошлось и без волнения, ведь каждому хотелось победить и назваться новой звездой! И ими стали участники группы «Караш»!

«Наша группа родилась в 2019 году, – рассказал нам один из ребят группы «Караш» Дамир Зиннатуллин. – «Караш» в переводе с татарского «взгляд». Тем самым мы хотим подчеркнуть, что у нас свой взгляд на творчество и на татарскую эстраду. Каждый из нас имеет то или иное музыкальное образование. Все слова для песен мы пишем сами и сейчас в нашем репертуаре уже насчитывается 14 песен. Не секрет, что современная татарская молодёжь не слушает татарскую эстраду, и мы хотим, чтобы через нашу музыку у них проявился интерес не только к татарской эстраде, но и к родному языку. В текст каждой песни мы стараемся вложить определённый смысл, чтобы это было не просто ля-ля-ля, а какой-то интересный посыл. Хочется заметить, что наша аудитория не только татароязычная. На наши концерты приходит и русскоязычная молодежь. Мы не раз видели, как люди на концертах сидят и переводят наши песни со словарём. А после концерта подходят и пытаются говорить с нами на татарском языке. И это тоже результат нашей работы».

Сохранение и популяризация татарского языка, является одной из главных задач проекта. «Есть ребята, которые просто хотят выйти на сцену, а есть те, которые болеют за татарскую эстраду, -говорит Анвар Нургалиев, член жюри проекта «Яңа Йолдыз». – Я вижу, что эти молодые люди стремятся сохранить татарский язык. И, конечно, если уж ты вышел на сцену, то твой татарский язык должен быть безупречным».

О том, как не потеряться и достичь успеха молодому исполнителю высказалась еще один член жюри Лина Арифулина: «На пути к успеху самое важное это – воля. Человек может родиться в таёжном уголке, где нет даже телевизора, но воля обязательно приведёт его к победе. Если потерять волю, то можно растерять и талант».

18 декабря группа «Караш», как победитель, выступит на Фестивале «Татар Жыры – 2021», а также ребята получили право на контракт с продюсерским центром «Барс Рекордс» и, конечно, самое главное, теперь они новые звезды татарской эстрады!

tatarnews.ru