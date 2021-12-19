Спектакль по мотивам повести Аяза Гилязова взял Гран-при фестиваля ART-ORDO

Спектакль “Жат эмесмин” / “Не чужой я…”, созданный по мотивам легендарной повести татарского писателя Аяза Гилязова (постановка Государственного театра юного зрителя им.Б.Кыдыкеевой) завоевал Гран-при на VIII международном театральном фестивале ART-ORDO-2021 в Бишкеке.

На закрытии фестиваля коллективу театра, директору Таалайбеку Тургунуву, режиссеру Уланмырзе Карапбаеву, автору сценария Людмиле Молдалиевой, художнику Маратбеку Шарафидинову были вручены награды – благодарность министра культуры РТ И.Х.Аюповой за вклад, внесенный в дело пропаганды татарской литературы в Кыргызстане. Впервые спектакль по знаковой повести А.М.Гилязова был поставлен на сцене Областного музыкально-драматического театра г.Нарына в 1981 г. (реж. Алмаз Сарлыкбеков). Премьера новой версии спектакля состоялась в Бишкеке в 2020 г.

Интересно, что художник Маратбек Шарафидинов участвовал в разработке сценографии двух спектаклей по повести “Три аршина земли”. Это произведение стало судьбоносным в его жизни. Благодаря успешной постановке дипломного спектакля, в 1981 г. он занял пост главного художника театра.

Поздравляем Альметьевский театр с успешным выступлением на VIII международном театральном фестивале ART-ORDO-2021 и Мадину Гайнуллину с победой в номинации лучшая женская роль (спектакль “Медея”).

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