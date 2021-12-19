16 декабря в мечети “Джамиг” Муслюмово прошло “Собрание абыстаев”

16 декабря в мечети “Джамиг” Муслюмово прошло очередное “Собрание абыстаев”. Стало доброй традицией собираться раз в три месяца, брать уроки, делиться опытом. В этот день слушали проповедь Ильгиз хазрата Сунгатуллина, Муса хазрат Шамилов подробно разъяснил суру “Фатиха”, Резеда ханум выступила на тему “Возникновение религий”, Эльмира ханум представила презентацию деятельности мухтасибата на 2021 год.

Организатор этих собраний Сария ханум Шакирова обратила внимание на важность сохранения традиций и обычаев наших предков. Наша гостья из Черемшанского района Фануза ханум ознакомила с новостями своего района. Пусть Аллах будет доволен всеми 35 абыстаями и пусть Аллах даст здоровье и силы на пути распростронения Ислама.

dumrt.ru