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Театр Тинчурина готовит детскую музыкальную сказку «Асылкош»

Театр Тинчурина готовит детскую музыкальную сказку «Асылкош»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.12.2021 0 1

Для маленьких зрителей театр Карима Тинчурина готовит большой сюрприз – музыкальную сказку «Асылкош» («Дивная птица»).

 

Премьерные показы «Асылкош» состоятся 22-26, 28 и 29 декабря, а также 3-5 января нового года. Перед спектаклем для детей возле елки пройдут игры и конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки.

 

В татарских сказках побеждает не тот, кто сильный, а кто умом и смекалкой всех обхитрит. «Асылкош» — это история про птицу чудесную и двух братьев, которые больше всего на свете любили читать. Однажды они зачитались в волшебной пещере, и с этого начались все их приключения.

 

Эта сказка про то, что важно сдерживать данные обещания даже тогда, когда самому не хочется этого делать, про дружбу и любовь, смелость и любознательность. В ней есть все, что так дорого татарской культуре — книги, волшебные птицы, Дракон, Шурале, Су анасы. Это лирическая история про то, что каждый найдет свою дорогу и обретет счастье.

mincult.tatarstan.ru

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