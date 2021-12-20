В Ижевске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Татарского общественного центра Удмуртии

18 декабря в Республиканском доме народного творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Татарского общественного центра Удмуртии.

С круглой датой активистов организации поздравили депутат Госдумы России Лариса Буранова, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, исполняющая обязанности министра национальной политики Удмуртии Людмила Соковикова, а также представители национально-культурных объединений республики. Приехали гости с Республики Татарстан во главе с заместителем председателя исполкома Всемирного конгресса татар Тукаевым Марс Рифкатовичем. В концертной программой участвовали Народный артист РТ Фердинанд Фатхи, Заслуженные артисты РТ Сирина Зайнутдинова, Ваис Байрамов.

Председатель ТОЦ Ильсур Миннемуллин отметил, что “за это время татарские общественники внесли большой вклад в развитие национальной культуры третьего по численности народа республики. Благодаря работе организации созданы национальные классы в школах и группы в детских садах, работают СМИ на родном языке, проводятся культурные события и традиционные праздники. ТОЦ активно участвует в грантовых конкурсах разного уровня и привлекает средства на реализацию значимых проектов”.

Сегодня ТОЦ Удмуртии живет активной жизнью. С целью сохранения родного языка при для всех желающих организует бесплатные курсы татарского языка. В течение последних пяти лет ТОЦ Удмуртии организовал 76 таких групп по всей Удмуртии.

Для сохранения языка, культуры, традиций татарского народа ежегодно проводит много мероприятий, такие как:

– республиканский и городской национальный праздник татар «Сабантуй»;

– межрегиональный фестиваль-конкурс татарской и башкирской музыки «Язгы тамчы» («Весенняя капель»);

– к 9 акцию «Хэтерлэрне янартып» («Мы этой памяти верны);

– к 1 сентября акцию «Мин мәктәпкә барам» («Я иду в школу»);

– республиканский фестиваль-конкурс имени великого татарского драматурга Карима Тинчурина; любительских коллективов «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»).

Ильсур Миннемуллин