В Татарской школе искусств г. Семей Восточно-Казахстанской области прошел мастер-класс по изготовлению нагрудной перевязи хасите. Мастер-класс провела Ахунжанова Дилянур Рамильевна. Мероприятие было посвящено 30-летию Независимости Республики Казахстан, 470-летию с последнего года правления Сююмбике. На мастер-классе дети лучше узнали историю татарского народа, народного искусства, творчества мастеров ювелирного дела, изучили детали татарского женского костюма. Также познакомились с творчеством певицы Саиды Мухаметзяровой. Девочки смогли создать для себя подобие одного из самых красивых украшений –хасите и решили продолжить работу и создать себе костюмы для творческих выступлений.

Ссылка на видео мастер-класса https://www.youtube.com/watch?v=xPNySNVNqeo&t=7s

Татарская школа искусств г. Семей