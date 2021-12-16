В Арском районе выбрали победительниц конкурса “Татар кызы -2021”

14 декабря в Арской СОШ № 6 прошёл районный конкурс “Татар кызы -2021”. Лучшие, умелые, самые красивые девушки из 16 школ Арского района показали своё мастерство. На мероприятии присутствовала доцент Института развития образования, заведующая кафедрой татарского языка и литературы, кандидат филологических наук Шамсутдинова Расима Равиловна.

В конкурсе “Тәрбиядән яраладыр тәрбия” девушки продемонстрировали знание татарских народных обычаев, в конкурсе “Тапкырлык һәм зирәклек” – знание пословиц и поговорок татарского народа,в конкурсе “Кулларымнан гөл тама” – продемонстрировали татарские национальные костюмы, исполнили национальный танец.

Затем заместитель исполнительного комитета Арского муниципального района по социальным вопросам Вафина Эльвира Шамильевна выразила слова благодарности всем участницам.

Определить победителей членам жюри было непросто, так как все девушки были талантливы. Поэтому каждой из них были вручены специальные дипломы и памятные подарки.

Ученица Апазовской средней общеобразовательной школы Галяутдинова Гульфия завоевала Гран-при! Ученица Арской СОШ № 1 Минашаева Эльза – первое место, ученица Шушмабашской СОШ Фаттахова Айгуль – второе место, ученица Арской СОШ № 6 Сафаргалиева Айсылу – 3 место.

Поздравляем всех победителей, желаем дальнейших успехов и достижения новых высот.

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